405 km/órás figyelmeztetés: mit üzen a Melissa hurrikán?

A Melissa hurrikán 405 km/órás széllökése minden eddigi rekordot megdöntött. Ez nem pusztán meteorológiai adat, hanem korszakhatár: a Föld légkörének fizikai törvényei nem változtak, de a működési feltételek igen. Az Atlanti-óceán trópusi térségeiben a tengerfelszín hőmérséklete 1–2 °C-kal magasabb az iparosodás előtti átlagnál, ami hatalmas mennyiségű energiát biztosít a hurrikánok számára.

Egy férfi motorral halad át az elárasztott úton a trópusi vihar átvonulása után, mielőtt az a Melissa hurrikánná erősödött volna, Barahonában, a Dominikai Köztársaságban, 2025. október 28-án

Fotó: Carlos FABAL / Forrás: AFP

A légkör minden egyes foknyi melegedéssel mintegy hét százalékkal több vízgőzt képes megtartani. A több nedvesség több esőt, nagyobb áradásokat és erősebb szelet jelent. Melissa így válhatott néhány nap alatt a valaha mért legerősebb szárazföldet elérő hurrikánná: egyetlen viharrá sűrítette a melegedő bolygó minden energiáját.

A Melissa hurrikán csak a kezdet

A tudósok szerint a melegebb óceánok nem feltétlenül növelik a viharok számát, de az extrém, gyorsan erősödő hurrikánok aránya nő. A Karib-térségben a „lassú mozgású” hurrikánok – mint Melissa – különösen veszélyesek, mert órákig ugyanazon a területen zúdítják a csapadékot. A tengerszint-emelkedés pedig tovább fokozza a part menti áradásokat. Jamaicától Bermudáig a sűrűn lakott, alacsonyan fekvő partvidékek jelentik a legnagyobb kockázatot, nemcsak természeti, hanem társadalmi szempontból is.

Geográfusként úgy vélem, Melissa nem egyedi jelenség, hanem a rendszer tünete. A 405 km/órás szél nemcsak rekord, hanem üzenet is: a klímaváltozás már nem jövő idő. A melegedő óceánok korszakában a „szélsőséges” lesz az új normális. A kérdés nem az, mikor jön a következő Melissa, hanem hogy addig képesek leszünk-e felkészülni rá, mi több, változtatni.