Ne engedjünk a megfelelési kényszernek!

A megfelelési kényszer egy olyan tényező, ami az emberek nagy részében normál mennyiségben jelen van. Ezzel szerintem nincs is probléma, mert sok helyzetben nem árt, ha megpróbálunk a másik kedvében járni.

A megfelelési kényszer az egyik fő oka a szorongásnak

A megfelelési kényszer árnyéka a társadalomra

A mai társadalomban a megfelelési kényszer viszont egy olyan toxikus szintre emelkedett, ami nagy árnyékot vet az egész társadalomra. Ez nem is meglepő, hiszen a közösségimédia-oldalak segítségével könnyen megtehetjük, hogy a „legtökéletesebbnek” mutatjuk magunkat. Ez a „tökéletes” sokak fejében azt jelenti, hogy a legtöbbek által kedvelt. Az internet varázslata, hogy az ember teljesen másnak mutathatja magát, mint amilyen valójában, ami egy kifejezetten beteges koncepció, és a lehető legmagasabb szintje a megfelelési kényszer kielégítésének.

Véleményem szerint erre az egyetlen orvosság a tudatos gondolkodás. Legtöbbször ugyanis az ilyen helyzetekben nem is vagyunk tisztába vele, hogy ezt a képet éppen a másoknak tetszés miatt tesszük ki egy-egy közösségimédia-oldalra. Ha mindig feltennénk ezt a kérdést magunknak: „Ezt most pontosan miért is szeretném megosztani másokkal?”, akkor lehet, hogy teljesen más döntéseket hoznánk a kitett bejegyzések tartalmát tekintve. Már egy jó ideje próbálom szemem előtt tartani, hogy autentikusan viselkedjek a való életben és az online világban is, és meg kell hagynom, nem egyszerű feladat, de sokkal jobban érzem magam, mint korábban.