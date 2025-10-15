október 15., szerda

Teréz névnap

Ne engedjünk a megfelelési kényszernek!

A legnagyobb akadálya az önmegvalósításnak mi magunk vagyunk. Miért hallgatunk mindig másokra a saját gondolataink helyett? Miért engedünk a megfelelési kényszernek?

Brockmeyer Sophie Isabella

A megfelelési kényszer egy olyan tényező, ami az emberek nagy részében normál mennyiségben jelen van. Ezzel szerintem nincs is probléma, mert sok helyzetben nem árt, ha megpróbálunk a másik kedvében járni.

A megfelelési kényszer több embert érint, mint azt gondolnánk
A megfelelési kényszer az egyik fő oka a szorongásnak
Forrás:  Shutterstock

A megfelelési kényszer árnyéka a társadalomra

A mai társadalomban a megfelelési kényszer viszont egy olyan toxikus szintre emelkedett, ami nagy árnyékot vet az egész társadalomra. Ez nem is meglepő, hiszen a közösségimédia-oldalak segítségével könnyen megtehetjük, hogy a „legtökéletesebbnek” mutatjuk magunkat. Ez a „tökéletes” sokak fejében azt jelenti, hogy a legtöbbek által kedvelt. Az internet varázslata, hogy az ember teljesen másnak mutathatja magát, mint amilyen valójában, ami egy kifejezetten beteges koncepció, és a lehető legmagasabb szintje a megfelelési kényszer kielégítésének. 

Véleményem szerint erre az egyetlen orvosság a tudatos gondolkodás. Legtöbbször ugyanis az ilyen helyzetekben nem is vagyunk tisztába vele, hogy ezt a képet éppen a másoknak tetszés miatt tesszük ki egy-egy közösségimédia-oldalra. Ha mindig feltennénk ezt a kérdést magunknak: „Ezt most pontosan miért is szeretném megosztani másokkal?”, akkor lehet, hogy teljesen más döntéseket hoznánk a kitett bejegyzések tartalmát tekintve. Már egy jó ideje próbálom szemem előtt tartani, hogy autentikusan viselkedjek a való életben és az online világban is, és meg kell hagynom, nem egyszerű feladat, de sokkal jobban érzem magam, mint korábban.

 

