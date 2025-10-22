Kecskemét büszkesége elindult a sztárság felé vezető úton

Megjelentek az első hivatalos Megasztáros fotók, és nincs kétség: Bíró Csongor Vitéz igazi sztáralkat. A kecskeméti fiatal tehetség nemcsak hangjával, hanem kisugárzásával is meghódította a mentorokat, köztük Tóth Gabit, aki szerint Csongor igazi sztár alapanyag. Most pedig elérkezett a nagy pillanat: a Megasztár élő show-jában már nemcsak a zsűri, hanem a nézők is dönthetnek a sorsáról. Különös érzés, amikor valaki a mi városunkból indul, és ilyen magasra jut – mintha egy kicsit mindannyian ott lennénk vele a színpadon. Szurkoljunk együtt Csongornak, Kecskemét büszkeségének!

Bíró Csongor Vitéz elkápráztatta a zsűrit a Megasztár 2025 színpadán

Fotó: Bíró Csongor Vitéz Facebook-oldala