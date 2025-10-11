október 11., szombat

Járjunk nyitott szívvel!

Mester-Horváth Nikolett

A lépcsőházunkban szinte csak idős emberek laknak. Csendes a folyosó, de ha valaki kinyitja az ajtót, abból könnyen tízperces beszélgetés lesz. Van, aki mindig tudja, milyen idő lesz, más a legfrissebb házpletykákat osztja meg velünk szívesen, de olyan szomszédunk is van, aki a virágai fejlődéséről mesél gyakran. Van ebben valami megnyugtató. Nincs rohanás, van idő egy jó szóra. Nem kérnek sokat, csak egy mosolyt, vagy hogy meghallgasd őket. És cserébe otthonosabb lesz a lépcsőház, mint bármelyik nappali. A tanulság? Érdemes lassítani, észrevenni az embereket magunk körül. Mert néha egy „Hogy tetszik lenni?” többet ér, mint gondolnánk.

A,Girl,In,A,Red,Dress,Climbs,A,Large,Spiral
Időnként a lépcsőház otthonosabb lesz, mint bármelyik nappali
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

