Büszkeség minden magyar számára

Maksa Balázs

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja hatalmas öröm és mérhetetlen büszkeség minden magyar számára. Az ő elismerése nem csupán egy kivételes író diadala, hanem a magyar kultúra, a nyelv és az irodalom erejének bizonyítéka is. Művei – lassú sodrású mondataikkal, apokaliptikus látomásaikkal és mély emberismeretükkel – méltán váltak a világirodalom részévé. Ez a díj újabb fényes jele annak, hogy a magyar szellem nemzetközi szinten is maradandó értéket képvisel. Ma mindannyian egy kicsit részesei lehetünk ennek a történelmi pillanatnak, és büszkén mondhatjuk: 2023 után (Karikó és Krausz) ismét magyar név került a Nobel-díjasok aranylistájára.

Krasznahorkai László Nobel-díjat kap
Krasznahorkai László Nobel-díjat vehet át
Fotó: MTI

Címkék#Nobel-díj#Krasznahorkai László#Jó reggelt!

