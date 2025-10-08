Szokták mondani, hogy a kisgyerekek ösztönösen megérzik, ki, milyen ember. Nos, ha ez igaz, akkor én jó nagy bajban vagyok. Egyik barátnőm kisebbik lánya ugyanis, aki mindössze 7 hónapos, rendszerint keserves sírásban tör ki, amikor meglát. Sosem tapasztaltam még hasonlót, talán itt az ideje elgondolkodnom arról, ki is vagyok valójában. Persze, az önostorozás nem célra vezető, és talán azt a megnyugvást adó magyarázatot is választhatom, hogy személyiségemnek semmi köze a gyermek elutasító reakciójához. Úgy döntöttem, a kicsi könnyeit arra használom fel, hogy elfogadjam az igazságot: nem kedvelhet engem mindenki, és ez igazából rendben van így.

Amikor egy baba sírása tükröt tart elém

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció