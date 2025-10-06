október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Jegyzet

2 órája

Reggeli rutin: egy kis nasi és kávé

Ha rohanós a reggelem, akkor is igyekszem bekapni pár falatot, mielőtt jön a kedvenc részem: a kávé. Nem tudnám elképzelni nélküle a napindítást, de arra is figyelek, hogy ne essek túlzásba, hiszen a kávé nemcsak jótékony, hanem olykor kevésbé kedvező hatásokkal is járhat.

Várkonyi Rozália

Mindennap megiszom legalább egy bögre kávét – néha hármat is –, de olyankor már érzem, hogy a kettő is elég lett volna. Egy erős espresso, sok tejjel, cukor nélkül – így szeretem a legjobban. Nyáron a jegeskávé volt a kedvencem, most, a hűvösebb reggeleken viszont a forró kávé esik igazán jól. Néha persze túl forró, és mivel általában sietek, előfordul, hogy megégetem magam, de akkor is megéri – egyszerűen imádom a kávét.

egy nő kávét iszik bögréből
Reggelente egy kávé, hogy jól induljon a nap
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A kávé pozitív hatásai elsősorban a mértékletes fogyasztáshoz köthetők. Megtudtam, hogy a napi ajánlott koffeinbevitel 300–400 milligramm körül mozog, így nem árt odafigyelni a mennyiségre.

A kávé jótékony és kevésbé előnyös hatásai

Több cikkben is olvastam már a kávé jótékony hatásairól. A kávéban található koffein serkenti a központi idegrendszert, növeli az adrenalin szintjét, ezáltal csökkenti a fáradtságérzetet és javítja a koncentrációt. Ráadásul a kávé antioxidánsokban gazdag, amelyek segítenek semlegesíteni a szervezetben a káros szabadgyököket, így lassíthatják az öregedési folyamatokat.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a káros hatásokról sem. A túl sok kávé álmatlanságot, nyugtalanságot, fejfájást, gyomor- és bélrendszeri panaszokat, sőt akár szorongást is okozhat, és növelheti a pulzusszámot, valamint a vérnyomást. Idővel a szervezet hozzászokhat, így csökkenhet a hatékonysága, és könnyen azt érezhetjük, hogy egyre több kávéra van szükségünk ugyanazon élénkítő hatás eléréséhez.

Ha aggódunk a koffeinbevitel miatt, jó alternatíva lehet a koffeinmentes kávé vagy akár a cikóriakávé is, de sokan inkább a fekete teára esküsznek.

Nálunk mindig van otthon többféle tea és ízesített kávé is, így ha vendégek érkeznek, ők is kedvükre válogathatnak, és biztos, hogy mindenki megtalálja a számára tökéletes italt.

