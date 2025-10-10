Akire mindig számíthatok

Születésünk óta ismerjük egymást, ezért megvolt annak a veszélye, hogy ahogy felnövünk, eltávolodunk egymástól. Mindketten változtunk rengeteget, és voltak olyan időszakok amikor nem voltunk annyira közel egymáshoz, de mindig visszataláltunk a másikhoz. Szerintem azért, mert nagyon különleges egy olyan ember társaságában lenni, akivel kiskorunkban a mamám sáljainak segítségével öltöztünk be hercegnőnek, később a legfontosabb szívügyeinket vitattuk meg, és most már az élet nagy kérdéseiről elmélkedünk együtt. A kapcsolatunk erősségét az mutatja a legjobban, hogy mindketten nagyon elfoglalt emberek vagyunk, mégis mindig szakítunk időt egymásra. Például amikor rájöttünk, hogy délutánonként szinte lehetetlen találkoznunk, kitaláltuk, hogy akkor találkozzunk reggel hatkor, legalább akkor lesz egy pár óránk beszélgetni. Így hát felkeltünk mindketten 5-kor és egy kávézóba beszélgettünk addig, amíg nem kellett a dolgunkra menni.

Egy jó barátra és egy kávéra mindig számíthatsz

A reggeli kávét a legjobb egy baráttal elfogyasztani

Egészen elképesztő belegondolni, hogy van egy olyan barátom, aki önként velem tölti az idejét szinte születése óta, és képes hajnalban felkelni csak azért, hogy jót nevetgéljünk egy kávé mellett azon, mennyire fáradtnak nézünk ki mindketten, és hogy együtt reménykedjünk abban, hogy nem lát meg senki minket ilyen sápadt fejjel.