Mindig is úgy gondoltam, hogy a kaktuszok a növényvilág csodabogarai. Nem érdekli őket, hogy a többi virág, bokor és fa kecses ágakat, selymes leveleket növeszt, kerek, húsos törzsükkel csak ülnek a cserében és elvannak. A cím valójában csalóka lehet, ugyanis se a kaktuszoknak – se egyébként a rózsáknak – nincs tövise, ezek tüskék, ami két különböző dolog. Ezzel is jelzik, hogy őket ugyan nem kell édesgetni-babusgatni, köszönik szépen, ők jól megvannak. Arról nem is beszélve, hogy ha kapnak vizet, az is jó – így egyszerű a kaktuszgondozás. Igazi különcök, de én csíptem őket. Legalábbis tegnap estig.

Nincsen kaktusz tövis nélkül, avagy a kaktuszgondozás nem gyerekjáték

Kaktuszgondozás a javából

Nagyjából nyolc-tíz kaktuszom van, de bevallom, nem fektetek túl sok energiát a gondozásukba. Egyszer-egyszer, de tényleg csak elvétve adok nekik vizet, cserébe egy kis életet visznek a szobámba. Szeretem néha végigfuttatni a tekintetem rajtuk, ahogy mint absztrakt szobrok, sorakoznak az ablakpárkányon. Időről időre azonban megfeledkezem róluk és ilyenkor csakúgy, mint tegnap este, fájdalmasan emlékeztetnek a jelenlétükre.

Fájdalmas emlékeztető

Tegnap, mikor éjfélt ütött az óra, elkezdtem lefekvéshez készülődni. Ittam egy forró kakaót, vettem egy forró fürdőt, meditáltam egyet és szép lassan kezdtem elálmosodni. Egészen megnyugodva attól, hogy végre egyszer korán lefekszem és kipihenem magam, fogat mostam, majd leoltottam a lámpát. A függönyöket elfelejtettem elhúzni, így a sötétben botorkáltam oda hozzájuk. Csak a másodperc töredékével azután jutottak eszembe a kaktuszok, hogy belenyúltam az egyikbe. A következő másfél órát így hát ismét feloltott lámpával, egy csipesz társaságában töltöttem alvás helyett.