Őszintén szólva, felfogni sem tudom, hogy merhet bárki is ittasan autóba ülni. Hányszor kell még hallanunk, hogy „csak egy sört ittam”, „csak pár sarokra megyek”? Minden ilyen felelőtlen döntés emberéleteket sodor veszélybe. Ezért amikor megláttam a hírt, hogy a kecskeméti rendőrök több mint ötszáz sofőrt ellenőriztek, és egyetlen ittas vezetőt sem találtak, el sem akartam hinni. Ez most tényleg jó hír! Ismét visszatért a hitem abban, hogy van még remény, hogy a józan ész győzhet. Kecskemét példát mutatott – így kellene vezetnie mindenkinek, mindenhol: felelősen, tisztán, emberi életeket tiszteletben tartva.

Fotó: Bús Csaba / archív felvétel