október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Időrabló

Címkék#zene#omega#óraátállítás#jegyzet

Az Omega együttes Időrabló című lemeze volt az első hanghordozó, amit magam vásároltam. Ha jól emlékszem, 90 forint volt az ára negyvennyolc évvel ezelőtt.

Tapodi Kálmán

A Tesla fadobozos, hordozható, monó lemezjátszómon gyakran forgattam az Időrabló című lemez mindkét oldalát, A könyvelő álma vagy éppen az Éjféli koncert című dalok szövegeit hamar bebifláztam. 

az Omega együttes Időrabló című lemeze
Az Omega Időrabló című lemezéről jutott eszembe az óraátállítás helyzete
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A sercegősre hallgatott bakelithez egy kellemetlenebb emlékem is fűződik. Egy kiskunhalasi Omega-koncert előtti sajtótájékoztatóra magammal vittem a féltve őrzött lemezt dedikáltatni. Minden a tervek szerint zajlott, Meckyék aláírták a lemezt, amit nagy sietségemben az autóm tetejére tettem. Már vagy egy kilométerre jártam a helyszíntől, amikor rémültem fordultam vissza a parkolóba a lemez miatt, ami azóta is valakinek a gyűjteményét gazdagítja.

Okulásnak jó volt, és a későbbiekben már csak a lemezborítókat vittem dedikáltatni. 

Időrablótól az óraátállításig

Mindezek a hétvégi óraátállítás okán jutottak eszembe. A magam részéről egyáltalán nem kedvelem, de a magántiltakozásom aligha rengeti meg a döntéshozókat. Ők pedig nem kapkodják el, hogy mi legyen a téli-nyári óraállítgatással, hiszen 2018-ban napirendre vették, és azóta sem tudtak határozni. 

A spanyolok is nagyon unják már az egészet és hangoztatták, hogy tudományos kutatások szerint a változtatás nem hoz jelentős energiamegtakarítást, viszont negatívan hat az egészségre és az életminőségre. 

A Magyar Alvás Szövetség álláspontja szerint: „az óraállítás mielőbbi megszüntetése életmód- és egészségszemlélet-váltást kíván, nem hosszabbíthatjuk tovább következmények nélkül a nappalokat, az éjszakai alvásidő rovására.” 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu