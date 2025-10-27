A Tesla fadobozos, hordozható, monó lemezjátszómon gyakran forgattam az Időrabló című lemez mindkét oldalát, A könyvelő álma vagy éppen az Éjféli koncert című dalok szövegeit hamar bebifláztam.

Az Omega Időrabló című lemezéről jutott eszembe az óraátállítás helyzete

A sercegősre hallgatott bakelithez egy kellemetlenebb emlékem is fűződik. Egy kiskunhalasi Omega-koncert előtti sajtótájékoztatóra magammal vittem a féltve őrzött lemezt dedikáltatni. Minden a tervek szerint zajlott, Meckyék aláírták a lemezt, amit nagy sietségemben az autóm tetejére tettem. Már vagy egy kilométerre jártam a helyszíntől, amikor rémültem fordultam vissza a parkolóba a lemez miatt, ami azóta is valakinek a gyűjteményét gazdagítja.

Okulásnak jó volt, és a későbbiekben már csak a lemezborítókat vittem dedikáltatni.

Időrablótól az óraátállításig

Mindezek a hétvégi óraátállítás okán jutottak eszembe. A magam részéről egyáltalán nem kedvelem, de a magántiltakozásom aligha rengeti meg a döntéshozókat. Ők pedig nem kapkodják el, hogy mi legyen a téli-nyári óraállítgatással, hiszen 2018-ban napirendre vették, és azóta sem tudtak határozni.

A spanyolok is nagyon unják már az egészet és hangoztatták, hogy tudományos kutatások szerint a változtatás nem hoz jelentős energiamegtakarítást, viszont negatívan hat az egészségre és az életminőségre.

A Magyar Alvás Szövetség álláspontja szerint: „az óraállítás mielőbbi megszüntetése életmód- és egészségszemlélet-váltást kíván, nem hosszabbíthatjuk tovább következmények nélkül a nappalokat, az éjszakai alvásidő rovására.”