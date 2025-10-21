október 21., kedd

A vízparti gyermekkor a legjobb, ami történhetett velem

#jegyzet#horgászat#gyerekkor

Kislánykoromban nem a Balaton partján nyaraltunk, hanem a Kígyóson. Horgászcsaládból származok, a papám a mai napig gyakran vízre száll, és a horgászatot ma is ugyanolyan lelkesedéssel csinálja, mint amikor én először fogtam a kezemben a spiccbotot.

Orosz Fanni Flóra

Mi gyerekként nem a csillogást, hanem a természet nyugalmát kaptuk ajándékba. Azt hiszem, ez volt a legnagyobb luxus. A Kígyóson eltöltött nyarak egészen más világot jelentettek. Nem volt angol WC, tusoló, és persze wifiről akkor még csak hírből hallottunk. Mégis, ezek az egyszerű, nomád napok (a horgászattal vegyítve) adták a gyerekkorom legszebb emlékeit. 

horgászat egy stégnél
A horgászat akár hetekre is lekötött minket
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A horgászat türelemre tanított

Reggelente a napfény aranyszínben csillogott a víztükrön. A levegőben friss hal és bográcsos illata keveredett, miközben mi fából és gallyakból építettük a saját „kastélyunkat”. Esténként a papám mindig elmesélte, melyik hal húzott nagyot aznap, és miért nem sikerült mégsem kifogni. Aztán csendben ültünk a víz mellett, néztük a fodrozódását, és hittük, hogy egyszer majd mi is horogra csaljuk a legnagyobbat. Talán nem is a hal volt a fontos, hanem az a fajta türelem és figyelem, amit a természet tanított nekünk. 

Ma, amikor látom, hogy a gyerekek sokszor már a képernyőn keresztül kapcsolódnak ki, eszembe jut, milyen szerencsés vagyok, hogy én még az igazi szabadságban nőhettem fel. Ahol nem a wifi-jelszót, hanem a csali illatát kerestük, és nem az online játékban, hanem a vízparton éltük át a legnagyobb kalandokat. Mi nem fogtunk hatvan kilós harcsát, mint a bajai horgászok, de a pici törpeharcsák paprikás lisztbe forgatva nálunk voltak a legjobbak.

