október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

1 órája

A boltok legszomorúbb hónapja

Címkék#Halottak Napja#jó reggelt#kínálat#halloween

Sebestyén Hajnalka

Nem szeretem az október végi bolti kínálatot. Tele van mécsesekkel, sírkoszorúkkal, minden olyan szomorú, az elmúlást juttatja az ember eszébe. Ilyenkor még virágcsokrot sincs kedvem venni a lakásba, mert arról is az jut az eszembe. Tisztelem a Halottak napját, de ez akkor is lehangol. S akkor ehhez jönnek a halloweeni maszkok, csontvázak, rusnya, gusztustalan cukrok és csokik. Ezt ha lehet még jobban utálom. Gusztusom se lenne megenni egy koponya alakú cukortartóból az édességet vagy egy véres, kigülledt szemformájú gumicukrot. Alig várom a novembert. Akkor majd a Black Friday hazugságaira panaszkodom, de az legalább nem hangol le, hanem szórakoztat.

halloweeni választék,
Halloweeni kínálat a boltokban
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu