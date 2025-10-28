A boltok legszomorúbb hónapja

Nem szeretem az október végi bolti kínálatot. Tele van mécsesekkel, sírkoszorúkkal, minden olyan szomorú, az elmúlást juttatja az ember eszébe. Ilyenkor még virágcsokrot sincs kedvem venni a lakásba, mert arról is az jut az eszembe. Tisztelem a Halottak napját, de ez akkor is lehangol. S akkor ehhez jönnek a halloweeni maszkok, csontvázak, rusnya, gusztustalan cukrok és csokik. Ezt ha lehet még jobban utálom. Gusztusom se lenne megenni egy koponya alakú cukortartóból az édességet vagy egy véres, kigülledt szemformájú gumicukrot. Alig várom a novembert. Akkor majd a Black Friday hazugságaira panaszkodom, de az legalább nem hangol le, hanem szórakoztat.

Halloweeni kínálat a boltokban

Fotó: Shutterstock / Illusztráció