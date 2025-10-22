Gyerekkori szokások bűvöletében – van, ami nem változik

Egészen sok gyerekkori szokásomat megtartottam felnőttként, ráadásul kedvencek is vannak köztük, hármat kifejezetten szívesen őrzök meg magamban.

A gyerekkori szokások társasjáték közben is előjönnek

Az első társasjátékok közben mutatkozik meg igazán. Békésen elkezdünk egy játékot a családdal, éppen nyerésre állok, ahogy terveztem is. De akkor történik egy nagy fordulat, és valaki egy önelégült mosollyal megelőz. Ez a mosoly gyerekkorom óta kísért, és amikor meglátom, próbálom visszafogni a felháborodottságom és a különböző kevésbé szofisztikált kifejezést, amit mondanék, csak már nem mondhatok, mert hivatalosan már nem vagyok kilencéves.

A másik „kedvencem”, hogy korábban, ha anyukám kiadott valami feladatot nekem, akkor mindig azt kérdeztem, hogy ezt miért nekem kell csinálni. Hasonló játszmákat játszok a barátommal is, amikor a szemét leviteléről van szó, vagy lényegében bármilyen hasonló házimunkáról.

A harmadik, ami sokszor kellemetlen, az emberek bámulása. Kiskoromban is mindig szerettem embereket nézegetni, és ebből sosem nőttem ki. Ez akkor a legsúlyosabb, ha valakin látok egy olyan ruhát vagy kiegészítőt, ami teljesen elvarázsol. Az sem könnyebb eset, ha valakinek teljesen ellentétes stílusa van, mint nekem, mert akkor nagyon nehéz csodálat nélkül elsétálni mellette.

Ezek a kedvenceim, de van még sok más hasonló szokás is. Nem bánom, hogy a gyerekkor vonásai nem tűntek még el teljesen, mert ez emlékeztetni szokott arra, hogy milyen idilli volt akkor minden.