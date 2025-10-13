október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

36 perce

Egyre kiszámíthatatlanabbak a hegycsúcsok, veszélyben az őszi túraszezon

Címkék#Himalája#jegyzet#globális felmelegedés

Már az őszi túrázás is komoly kockázatot jelent. A globális felmelegedés kiszámíthatatlanná teszi a Himalája időjárását is.

Maksa Balázs

Az őszi túraszezon a Himalájában sokáig a legkedvezőbb időszaknak számított: tiszta égbolt, enyhe idő, lélegzetelállító panoráma. Mára azonban ez a biztonságosnak hitt időszak is kiszámíthatatlanná vált. A globális felmelegedés hatására a monszun egyre tovább tart, gyakran október közepéig, és szélsőséges időjárási eseményeket hoz magával – hirtelen hóviharokat, heves esőzéseket, lavinákat és áradásokat.

A globális felmelegedés a hegyeket sem kíméli
A globális felmelegedés a hegyeket sem kíméli
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Október elején egy váratlan hóvihar több száz turistát ejtett rabul a Mount Everest keleti oldalán, 4900 méteres magasságban. Egy ember életét vesztette, sokan hipotermiával küzdöttek. A kommunikációs vonalak megszakadtak, a mentés nehézkes volt. Ez nem elszigetelt eset: a hegyekben egyre gyakoribbak az ilyen szélsőségek.

A globális felmelegedés a hegyeket sem kíméli

A tudósok szerint a felmelegedés miatt több nedvesség kerül a légkörbe, ami fokozza a monszun és a nyugati légköri zavar (a Földközi-tenger térségéből kelet felé mozgó alacsony nyomású légköri rendszer, amely esőt és havat hoz a Himalája térségébe, különösen télen.) kölcsönhatását. Ez „felturbózza” az időjárási rendszereket, és olyan területeken is csapadékot okoz, ahol korábban száraz klíma uralkodott – például Tibetben.

A túrázás már nemcsak fizikai kihívás, hanem meteorológiai kockázat is. A hegyekben a természet mindig is uralta az embert, de most új szabályokat diktál. A túravezetők szerint a rugalmas tervezés, a valós idejű döntéshozatal és a tapasztalt vezetés elengedhetetlen. A hegyek világa változik, és nekünk is változnunk kell vele. A globális felmelegedés tehát nem csupán tengerszint-emelkedést vagy nyári hőhullámokat jelent, hanem a magashegyi környezetek kiszámíthatatlanságát is.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu