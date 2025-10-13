Egyre kiszámíthatatlanabbak a hegycsúcsok, veszélyben az őszi túraszezon

Az őszi túraszezon a Himalájában sokáig a legkedvezőbb időszaknak számított: tiszta égbolt, enyhe idő, lélegzetelállító panoráma. Mára azonban ez a biztonságosnak hitt időszak is kiszámíthatatlanná vált. A globális felmelegedés hatására a monszun egyre tovább tart, gyakran október közepéig, és szélsőséges időjárási eseményeket hoz magával – hirtelen hóviharokat, heves esőzéseket, lavinákat és áradásokat.

A globális felmelegedés a hegyeket sem kíméli

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Október elején egy váratlan hóvihar több száz turistát ejtett rabul a Mount Everest keleti oldalán, 4900 méteres magasságban. Egy ember életét vesztette, sokan hipotermiával küzdöttek. A kommunikációs vonalak megszakadtak, a mentés nehézkes volt. Ez nem elszigetelt eset: a hegyekben egyre gyakoribbak az ilyen szélsőségek.

A tudósok szerint a felmelegedés miatt több nedvesség kerül a légkörbe, ami fokozza a monszun és a nyugati légköri zavar (a Földközi-tenger térségéből kelet felé mozgó alacsony nyomású légköri rendszer, amely esőt és havat hoz a Himalája térségébe, különösen télen.) kölcsönhatását. Ez „felturbózza” az időjárási rendszereket, és olyan területeken is csapadékot okoz, ahol korábban száraz klíma uralkodott – például Tibetben.

A túrázás már nemcsak fizikai kihívás, hanem meteorológiai kockázat is. A hegyekben a természet mindig is uralta az embert, de most új szabályokat diktál. A túravezetők szerint a rugalmas tervezés, a valós idejű döntéshozatal és a tapasztalt vezetés elengedhetetlen. A hegyek világa változik, és nekünk is változnunk kell vele. A globális felmelegedés tehát nem csupán tengerszint-emelkedést vagy nyári hőhullámokat jelent, hanem a magashegyi környezetek kiszámíthatatlanságát is.