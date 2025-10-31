Október végén a temetők megtelnek virággal, mécsesfénnyel és emlékekkel. Ilyenkor egy pillanatra lelassul a világ: mindenki megáll, visszagondol azokra, akik már nincsenek velünk és még akkor is kilátogat a sírokhoz, ha egyébként egész évben feledésbe merül a rohanásban. Nálunk hagyomány, hogy a temetőlátogatás után veszünk egy adag sült gesztenyét a kapunál árusító nénitől. Soha nem tudtam otthon olyan finomra készíteni – talán nem is a gesztenye íze az, ami különleges, hanem az élmény, a pillanat melege a hűvös őszi napban. Ezekben a napokban kicsit mindenki megnyugszik, figyelmesebb lesz, és újra megtanul emlékezni.

Gesztenyeillatú emlékek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció