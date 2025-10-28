Egy pillanatra elcsendesült a fürdő a kisfiú balesete miatt

Három tizenéves fiú futkározott a medence szélén. Anyukájuk csak egy pillanatra lépett odébb az étterem irányába, amikor baleset történt: egyikük elcsúszott a vizes kövön, és hatalmasat koppant a feje. A hang után mintha egy pillanatra a fürdő elcsendesült volna. A fiú alighogy elkezdett sírni, már pattant is fel, és már ment is tovább, mintha mi sem történt volna.

A minap egy teljes napot töltöttem el családommal egy fürdőben, ám ezúttal másról is szólt a nap

Forrás: Kecskeméti Fürdő Facebook-oldala

A fürdő egy pillanatra elcsendesült az eséstől

Mi, néhányan a környéken, viszont összenéztünk: vajon tényleg nincs baj? A segítségnyújtás néha nem abból áll, hogy odarohanunk és kötést keresünk. hanem abból, hogy egyáltalán észrevesszük, ha valaki bajba kerül, és merünk szólni, amikor más talán nem látja, mi történt.

Vártunk egy kicsit, de láttuk, hogy az anyuka ebéddel tért vissza a napágyakhoz, és ekkor megbizonyosodtunk arról, hogy az esésről lemaradt, nem tudta, hogy mi történt. A fiú pikk-pakk tényleg „meggyógyult”, de nem hagyott minket nyugodni a gondolat, mi van, ha nagyobb a baj, illetve a koppanás hangját sem tudtuk kiverni a fejünkből.

Így hát odaléptünk az anyukához, elmondtuk neki, hogy mi történt, azzal a céllal, hogy ha esetleg később a gyermek hányni vagy szédülni fog, az nem azért van, mert sokat evett, hanem lehet, hogy agyrázkódása keletkezett.

Kicsit zavarban voltunk, nem akartunk tolakodóak lenni, de úgy éreztük, ez most fontos. Tanakodtunk, hogy idegen emberként szabad-e nekünk odamenni,„beleszólni”, nem veszi-e kioktatásnak a nő a mondatainkat? Az anyuka viszont hálásan megköszönte, és látszott rajta, hogy valóban megnyugodott, amiért tudja, mi történt. Jó döntést hoztunk. Jó az, ha a világ olyan pillanatokból épül fel, amikor odafigyelünk egymásra.

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!



