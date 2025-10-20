október 20., hétfő

Éhezés és pazarlás – a világ kettős arca

Az éhezés sokunk számára csupán egy távoli, hírekből ismert fogalom. Szerencsére nekem sem kellett soha átélnem, milyen az éhezés. Nagymamám azonban más valóságban nőtt fel. Gyerekkorában, a második világháború idején, kilenc testvérrel osztozott a kevésen, ami jutott és gyakran ez sem volt elég. Sokszor mesélte, milyen ritkán laktak jól azokban az időkben és mennyi nélkülözéssel telt a gyermekkoruk.

Azt hihetnénk, hogy az éhezés ma már a múlt része, de sajnos nem így van. Jelenleg is körülbelül 673 millió ember – a világ lakosságának több mint 8 százaléka – szenved éhezéstől. Ezzel párhuzamosan a fejlett országokban elképesztő mértéket ölt az élelmiszer-pazarlás.

Az éhezés napjainkban is százmilliókat érint
Az éhezés több száz millió embert érint, miközben az élelmiszer-pazarlás hatalmas méreteket ölt a fejlett országokban
Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Egy magyar kezdeményezéssel az éhezés ellen

Erre a döbbenetes ellentmondásra hívja fel a figyelmet az élelmezési világnap, amelyet minden évben október 16-án tartanak magyar kezdeményezésre. Kevés hazai ötletből lett valódi globális mozgalom, de az élelmezési világnap ilyen. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 1980 óta ezen a napon hangsúlyozza, hogy 

az élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, és hogy a fenntartható, igazságos élelmezéshez összefogásra van szükség. 

Az idei világnapon ezt az összefogást szimbolizálta az a 40 tonnányi élelmiszerrel megrakott konvoj, amely hazai és nemzetközi élelmiszeripari vállalatok adományaiból juttatott el segítséget rászoruló családokhoz. A kezdeményezés a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a FAO szervezésében valósult meg.

Mit tehetünk mi?

De nemcsak nagyvállalatok tehetnek a változásért, hanem mi is. Az élelmiszer-pazarlás ugyanis sokszor nem más, mint túlvásárlás, figyelmetlenség vagy rossz tervezés eredménye. Világszinten évente átlagosan 80 kg élelmiszert dobunk ki fejenként. Az EU-ban ez 110 kg, Magyarországon pedig 93 kg egy főre vetítve.

Néhány egyszerű szokással azonban sokat javíthatnánk a helyzeten: tudatos tervezéssel, átgondolt bevásárlással, az ételek megfelelő tárolásával és a maradékok kreatív újrahasznosításával nemcsak pénzt spórolhatunk meg, de egy fenntarthatóbb világért is tehetünk, minden egyes nap.

