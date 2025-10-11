Ajándék önmagamnak: így változtattam az étrendemen

október 11., szombat

Évek óta figyelem, miként reagál a szervezetem a táplálékra. Kristálytisztán kiderült: a testem hálás, ha a minőséget választom. Az egészséges táplálkozás számomra egy alapvető életfilozófia és egy tudatos, napi szintű döntés.

Mester-Horváth Nikolett

Amikor belevágtam az egészséges táplálkozásba, nem az volt a cél, hogy megfosszam magam valamitől, hanem hogy egy ilyen viszonylag egyszerű változtatással, minőségibb életet tudjak tenni. Ráadásul mindez mentális is jót tett velem.

egészséges táplálkozás,
Az egészséges táplálkozás egy tudatos, napi szintű döntés
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az egészséges táplálkozásban a nassolás is tudatossá válik

Több cikkünkben is foglalkoztunk már egészséges ételekkel, köztük olyan finomságokkal, mint a füge és a cékla. Míg a füge valamiért sosem nyerte el a tetszésemet, a cékla nagy kedvencem, és külön öröm, hogy tudom, a fogyasztásával az egészségemet szolgálom. A mindennapi étkezésemben ez a szemlélet tükröződik. 

Hosszú ideje mellőzöm a fehér cukrot, ami az egyik legegyszerűbb lépés a jobb közérzet felé. Minimális mennyiségben fogyasztok fehér lisztes ételeket is. Ha kenyeret vagy péksüteményt eszem, a teljes kiőrlésű vagy magliszt alapú változatokat keresem.

A nassolás is tudatos folyamat lett: a magas cukortartalmú vagy feldolgozott chipsek helyett a magvakat vagy a hüvelyesekből (lencse, humusz) készült chipseket választom. 

Átalakultak igények

Természetesen van, hogy megkívánok egy egészségtelen fogást. Ilyenkor megengedem magamnak, hiszen a mérték a kulcs, és az alkalmankénti kilengés nem rontja el a hosszú távú eredményt. De ez valóban ritkán fordul elő, mert egyszerűen a testem már nem is kívánja ezeket az ételeket. Az egészséges táplálkozás nem áldozat, hanem egy tudatos ajándék önmagunknak, amellyel minőségibb életet élhetek. 

