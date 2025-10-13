október 13., hétfő

Ede, Kálmán névnap

Jó reggelt

Diane Keaton méltósággal öregedett meg

#jó reggelt #Diane Keaton #színészlegenda

Sebestyén Hajnalka

Elment egy újabb színészlegenda, világszerte sok nő példaképe. Diane Keaton maga volt a megtestesült Nő, nagybetűvel. 79 évesen hunyt el, és soha nem szégyellte a korát. Méltósággal öregedett meg. Többször nyilatkozta: korának és tapasztalatának megfelelően fog viselkedni, nem kér a plasztikai és botox beavatkozásokból, a természetes öregedést választja. Másokat azonban nem ítélt el érte. A színészi játékát is imádtam, mondhatni minden filmjét láttam, de az öregedéssel kapcsolatos nézetei miatt pluszban szerettem. Példaképnek tekintem régóta. Ha eljutok az öregedés magasabb fázisához, remélem én is tudom majd viselni az öregedés harci hegeit, akárcsak ő.

Diane Keaton maga volt a megtestesült Nő
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

