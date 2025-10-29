október 29., szerda

Börtönruhás celebek jártak Kecskeméten

Orosz Fanni Flóra

Narancssárga börtönruhába bújt celebek tűnnek fel Bács-Kiskun utcáin: az RTL Most Wanted című műsorának szereplői Baját, Kecskemétet és talán az egész megyét járják. Van, aki a celebeknek segít, van, aki inkább Sebestyén Balázséknak, hogy elkapják a sztárokat. A látvány könnyen válhat közösségi játékká: fotók, sztorik, helyi pletyka. Ha például Rácz Jenő a kecskeméti főtéren menne el mellettem, talán megfenyegetném játékosan, hogy feljelentem, ha nem főz nekem valami isteni fogást, mert a gasztronómia végülis mindent megold. A műsor rajongói jobb, ha nyitott szemmel járnak, mert sosem tudni mikor botlunk bele egy szökevény celebbe.

Rácz Jenő Kecskeméten is felbukkant
Rácz Jenő a Most Wanted forgatása keretében a kecskemti főtéren is felbukkant
Forrás: veol.hu

