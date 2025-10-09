Ültessen virágokat a beporzók megmentéséért!

Legtöbbször bele sem gondolunk, hogy minden harmadik falat étel a méhek szorgos munkájának eredménye. A beporzók nélkül nem lennének alapvető élelmiszerek az asztalon és az ökoszisztémánk is komoly veszélybe kerülne. Ősszel pedig különösen nagy szükségük van a támogatásra, ez az időszak dönt arról, mennyire megerősödve vágnak neki a télnek, és milyen állapotban indulnak tavasszal újra virágport gyűjteni.

A beporzók bolygónk egyik legfontosabb élőlényei

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Több múlik a beporzókon, mint hinnénk

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is hangsúlyozza: minden apró figyelmesség számít. Egy maréknyi mag elültetésével, egy sekély vízzel teli itató kihelyezésével vagy épp a vegyszerek mellőzésével nemcsak a méheknek segítünk, hanem saját jövőnket is biztosítjuk.

Miket érdemes most ültetni?

Ha van egy kis helyünk a kertben vagy balkonon, érdemes olyan növényeket választani, amelyek ilyenkor is nektárt kínálnak. Az őszirózsa, borágó, kakukkfű vagy a zsálya nemcsak szép látványt nyújtanak, hanem értékes táplálékforrások is. És ne feledkezzünk meg a vízről sem! A hosszabb, melegebb őszi időszakok miatt különösen fontos, hogy a rovarok könnyen hozzájuthassanak egy kis frissítőhöz.

Előre is gondolkodhatunk: a most elültetett hagymás növények, mint a krókusz, sáfrány vagy jácint tavasszal az elsők között nyílnak, és korai táplálékkal látják el a még gyenge méhcsaládokat.

Vásároljunk tudatosan!

Ilyenkor ősszel tele vannak az üzletek, a piacok őszi virágokkal, számtalan településen rendeznek őszi virágünnepet, ahol a legkülönfélébb növények, virághagymák közül válogathatunk. Ha virágot vásárolunk, válasszuk a beporzók kedvenceit. Mert ez a választás sokkal többet jelenthet, mint egy szép ágyást a kertben. Ahogy Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke is fogalmaz: „A méhek és más beporzók védelme nem csupán a méhészek ügye, hanem mindannyiunk közös felelőssége.”