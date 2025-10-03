október 3., péntek

Ártatlannak tűnik, de bármikor válhat árulóvá – mindenkit próbára tesz a játék

Címkék#Schoblocher Barbara#Az Áruló#jegyzet

A taktikai-pszichológiai reality-ben a játékosoknak sokszor nemcsak a társaik szemébe kell hazudniuk, hanem saját lelkiismeretükkel is meg kell küzdeniük. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban árulóként és gyilkosként is nagy kihívást jelent.

Orosz Fanni Flóra

A bajai születésű Schoblocher Barbara, a Blahalouisiana énekesnője is részese Az Árulók új évadának. Egyelőre még az ártatlanok között van, a gyilkosok nem jelölték ki célpontnak, ám a kastély falai között senki sem érezheti magát hosszú távon biztonságban. A műsor egyik legnagyobb vonzereje éppen az, hogy bármikor bárki sorra kerülhet, és a nézők szinte lélegzet-visszafojtva figyelik, ki bukik le először, és ki marad állva a végjátékig.

Schoblocher Barbara az Árulók műsorában,
Az Árulók bajai szereplője Schoblocher Barbara
Fotó: TV2

A nézők Az Árulók szereplőivel együtt játszhatnak

Az ilyen műsorok azért is ragadnak magukkal, mert nézőként óhatatlanul is eljátszunk a gondolattal: vajon mi hogyan viselkednénk a helyükben? Bevállalnánk az áruló szerepét, ahol folyamatosan hazudni, taktikázni és manipulálni kell? Vagy inkább az ártatlanok közé tartoznánk, bízva abban, hogy igazságunk előbb-utóbb kiderül? Bevallom, én nem lennék jó áruló: az arcom azonnal elárulna. Persze, ha a játék mégis árulóvá tenne, kemény próbatétel lenne: elhitetni saját magammal is, hogy továbbra is tiszta vagyok, miközben titokban másokat kellene kiiktatni.

Talán a színészeknek könnyebb dolguk van, hiszen egyik pillanatról a másikra képesek bármilyen szerepbe belehelyezkedni. De az is lehet, hogy az újságírók és pszichológusok járnak előnyben, hiszen ők gyakorlottan olvasnak mások testbeszédében. Bárki is kerüljön fölénybe, a műsor kiválóan rámutat arra, milyen gyorsan változik a bizalom, hogyan működnek a társas játszmák.

