Az idő relatív, főleg anyaként

Több mint egy év telt el, mire eljutottam oda, hogy legyen egy szabadnapom. Egyetlen nap, amikor nem a babám ritmusához igazodik minden percem. Az idő ilyenkor valahogy egészen másképp működik: amikor együtt vagyunk, repül, de közben mégis úgy érzem, semmivel sem haladok. Most viszont – hogy néhány órára a nagyszülőknél volt – hirtelen lett időm mindenre! Nyugodtan megebédeltem (nem hidegen!), megnéztem egy sorozatrészt, szundítottam, átrendeztem a gardróbot, kerti munkát végeztem, és még egy forró fürdő is belefért. Csak egy dolog hiányzott: az a kis emberke, aki miatt az idő egyáltalán értelmet nyer.

Forrás: Shutterstock / Illusztráció