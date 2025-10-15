október 15., szerda

Blöffkirály az álmokról

Sebestyén Hajnalka

Az álmaimra másnap reggel 90 százalékban emlékszem, és veszem is az üzenetüket. Néha azonban, hiába tiszta az emlékkép, mégsem értem. Így történt a minap is. Gondoltam egy merészet, és megkérdeztem a mesterséges intelligenciát. Elmeséltem részletesen az álmomat, és némi trécselés után, sok érdekességre rámutatott. Összeraktam a puzzle-darabokat és elégedetten nyugtáztam az eredményt. Ez is egy lehetőség, de persze a kérdőjel mindig ott marad számomra, ha a mesterséges intelligenciáról van szó. Tisztában vagyok vele, hogy tud nagy blöffkirály is lenni. Ennek ellenére a véleményét azért lehet hogy a jövőben is kikérem. Aztán osztom, szorzom.

Megkérdeztem a mesterséges intelligenciát az álmomról
