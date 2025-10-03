Minden egyes nap felelősek vagyunk állatainkért

Szombaton lesz az állatok világnapja és az állatvédők közleményeikben is figyelmeztetnek, hogy a háziállatok képtelenek az önálló életre, sorsuk az embertől függ. Sőt, a házi kedvencek mellett, a haszonállatok és a vadon élő állatok is védelemre, szeretetre szorulnak. Sajnos, gyakran találkozni olyan híradásokkal, melyek sorsukra hagyott, vagy éppen megkínzott állatokról szólnak. Így érthető, hogy az állatvédő szervezetek sürgetik egy állatrendőrség létrehozását, az állattartási jogosítvány bevezetését. Azt is hangsúlyozzák, nem csak ezen az egy napon, hanem minden pillanatban része kell, hogy legyen életünknek az állatvédelem, ezért is fontos a felelős állattartás.

Minden egyes nap felelősek vagyunk házi kedvenceinkért

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció