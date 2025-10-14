október 14., kedd

A hősök már csak a képzeletben léteznek?

Címkék#álhír#Kiskutya#megtévesztés#kislány

Az internet világában pillanatok alatt születnek és terjednek a hírek. Ezek néha igazak, máskor kamutörténetek. A megható, hősies vagy felháborító posztok célja, hogy futótűzként járják be a közösségi médiát, beszéljenek róluk és további cikkeket, reakciókat generáljanak. Függetlenül attól, hogy azok a hírek igazak vagy sem. Az álhírek terjesztése és a félrevezetés napjaink egyik legnagyobb problémája az online térben.

Vizi Zalán

Nemrég találkoztam egy történettel, amiből rájöttem, az álhírek terjesztése nem mindig fakad a szándékos félrevezetésből. Van, amikor csak hinni akarunk valami jóban, valami csodaszerűben.

álhírek terjesztése megy az interneten egy beteg kiskutyáról
Álhírek terjesztése megy az interneten egy kislányról és a beteg kutyusáról
Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Történt ugyanis – állítólag –, hogy egy 12 éves texasi kislány észrevette, hogy a kiskutyája rosszul van. Mivel egyedül volt otthon és édesanyja nem vette fel a telefont, autóba pattant és egymaga – a cikk szerint a volán mögött rettegve – elindult az állatorvoshoz. Mivel a forgalommal szemben haladt, a rendőrök gyorsan megállították, de felismerve a helyzetet, a rendőrautóba átültetve a gyermeket az anyjához szállították, majd az állatorvoshoz is elvitték együtt a kutyát, aki a gyors beavatkozás miatt túlélte az esetet.

Az álhírek terjesztése mindennapos probléma

Amikor ezt olvastam, kicsit el is hittem, hogy igaz. Pontosabban: azt akartam, hogy ez igaz legyen. A történet ugyanis boldogan ért véget és a kislány egy igazi hős volt. Bár a történetet ezrek osztották meg és több százan kommenteltek a poszt alá, hogy dicsérjék és elismerjék a lány bátorságát, gyorsan utánajárva rájöttem, hogy ez csak egy álhír.

Hogy mi célból találta ezt ki valaki, azt nem tudom, de ijesztő, hogy az álhírek terjesztése mennyire a mindennapjaink része. Tényleg eljutottunk odáig, hogy amit 2025-ben olvasunk a neten, annak a fele se igaz?

