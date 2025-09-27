Vonzzanak a padlások titkai

Őszintén szólva, nem rajongok azért, hogy hideg, szürke és esős lett az idő, de legalább vége a nyári tévés uborkaszezonnak! Mert valljuk be, júliusban és augusztusban esténként inkább csak ismétlések vártak a kanapén ülve. Jó, tudom, nyáron nem a tévézés a lényeg, de nekem igenis jól esik egy fárasztó nap után lehuppanni a távirányítóval. Lehet, hogy én vagyok túl unalmas, miközben mindenki más koktélozik és táncol, de most, hogy itt az ősz, végre bőség zavarában vagyunk a műsorokkal. És ha egyet ki kell emelnem, hát a Kincsvadászok új évadát várom a legjobban, mert a padlások titkai mindig izgalmasak.

Jól esik egy fárasztó nap után leülni a televízió elé

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció