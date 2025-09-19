Eljött a teázás ideje

A hűvösebb reggeleken és estéken gyakrabban választjuk a testet-lelket átmelegítő teákat. Én például nagy kávérajongó vagyok, de ilyenkor, amikor hűvösebb van, szívesebben váltok teára. A tea nemcsak az ízélmény miatt vonzó, hanem a pihentető, nyugtató hatása miatt is. A különböző teafajták – mint a zöld, fekete vagy gyümölcsös teák – mindegyike saját, egyedi jellemzőivel segíthet ellazulni, regenerálódni.

Ősszel sokan fogyasztanak forró teát

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A teázás igazi rituálé. A forró tea kortyolgatása kiszakít a napi rohanásból. Ráadásul a teázás segíthet a stressz csökkentésében, fokozza a koncentrációt, és rengeteg egészségügyi jótékony hatással bír. És végre elővehetjük a kedvenc bögréinket.