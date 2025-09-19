szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Eljött a teázás ideje

Vajda Piroska

A hűvösebb reggeleken és estéken gyakrabban választjuk a testet-lelket átmelegítő teákat. Én például nagy kávérajongó vagyok, de ilyenkor, amikor hűvösebb van, szívesebben váltok teára. A tea nemcsak az ízélmény miatt vonzó, hanem a pihentető, nyugtató hatása miatt is. A különböző teafajták – mint a zöld, fekete vagy gyümölcsös teák – mindegyike saját, egyedi jellemzőivel segíthet ellazulni, regenerálódni.

egy nő teázik a macskájával
Ősszel sokan fogyasztanak forró teát
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A teázás igazi rituálé. A forró tea kortyolgatása kiszakít a napi rohanásból. Ráadásul a teázás segíthet a stressz csökkentésében, fokozza a koncentrációt, és rengeteg egészségügyi jótékony hatással bír. És végre elővehetjük a kedvenc bögréinket. 

 

 

Címkék#bögre#reggel#tea#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu