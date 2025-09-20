szeptember 20., szombat

Friderika névnap

A takarítás világnapjára

Orosz Fanni Flóra

Nem is értem, hogy van ez, de nálam a tisztaság sosem marad meg tartósan. Olyan sokáig tart, mire az ember szépen kitakarítja a házat, minden sarok ragyog, és amikor végre lehuppanok a kanapéra elégedetten, azonnal felfedezek egy apró porcicát, ami nyilván csak most nőtt oda. Közben meg a kupi valami különleges gyorsasági rekordot dönt: elég egyetlen „ledobom-itt-most-ez-jó-lesz” mozdulat, és mintha sosem takarítottam volna. A mosogatásról nem is beszélve… Az evőeszközök a háztartás kis bosszúállói: mindig azokat hagyom utoljára, és sajnos sosem mossák el magukat mire odaérek. Na de sebaj, legalább újra lesz mit halogatni holnapra.

mosogat egy nő
Mindig van mosogatni való
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

Címkék#takarítás#takarítás világnap#Jó reggelt!

