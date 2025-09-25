A szupertájfun városokat nyelt el – Magyarország is célkeresztben lehet?

Amikor a híreket olvastam a Ragasa tájfun pusztításáról, egy pillanatra megálltam, és azon gondolkodtam: milyen apró is az ember a természet erejével szemben. Hongkongban és Dél-Kínában utcák váltak folyókká, óriási hullámok csaptak át a partvédműveken, házak, üzletek, szállodák kerültek víz alá. A szél tetőket tépett le, fákat döntött ki, és mindent elsodort, ami az útjába került. Ott élni, átélni mindezt – elképzelni is nehéz. Mi innen, a Kárpát-medencéből csak a képernyőkön keresztül látjuk, de a képek így is megrendítőek.

A helyi vámhatóság munkatársai segítenek a bajba jutott lakosoknak az evakuálásban a Ragasa szupertájfun által elárasztott utcán, a dél-kínai Makaóban, 2025. szeptember 24-én

Fotó: Xinhua via AFP

Geográfusként jól tudom, mi áll a jelenség mögött: trópusi ciklon akkor születik, amikor a meleg tenger/óceán felszíne elegendő energiát ad az emelkedő, nedves levegőnek. A felszabaduló hő és a Föld forgásából származó Coriolis-erő összeadódik, és óriási, forgó légköri „szörny” jön létre. A ciklon szeme körül szélrohamok tombolnak, a partokat pedig hatalmas hullámok ostromolják. Ragasa is így erősödött szuperciklonná, több száz kilométer per órás széllökésekkel, özönvízszerű esővel. Ez az a pont, ahol minden emberi védekezés törékennyé válik.

Hazánkban nincsenek tájfunok, de nem dőlhetünk hátra

És itt jutok el ahhoz, mennyire szerencsés helyen élünk. Magyarországon nincsenek szupertájfunok, hiszen nincs meleg óceán körülöttünk, ami táplálná őket. Legfeljebb heves zivatarok, jégesők, villámárvizek keserítik meg a mindennapokat. De látnunk kell: a klímaváltozás ezt a biztonságérzetet lassan megingatja. A légkör melegebb, több nedvességet képes tárolni, így amikor leszakad, az özönvíz erejével érkezik. Az utóbbi években itthon is egyre gyakoribbak a hirtelen árvizek, a szélviharok, a jégverések.

Nézve a távoli pusztítást, bennem két érzés kavarog: hála és aggodalom. Hála, hogy mi eddig megúsztuk a legnagyobb katasztrófákat. És aggodalom, mert tudom, hogy a szélsőséges időjárás már nem csak a „messzi földek” sajátja. A természet ereje újfent figyelmeztet minket, hogy nem vagyunk legyőzhetetlenek. Csak alkalmazkodni tudunk, tanulni és készülni – mert a jövő viharai elől nem lesz örök menedék.