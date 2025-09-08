Átértékelődnek a szüreti felvonulások, ami nem feltétlen rossz

Korábban a szüreti felvonulással ünnepelték meg egy nehéz, dolgos időszak lezártát, és emellett a jó termésért is hálát adtak. Részben még mindig megmaradt ez a jelentése a felvonulásnak, de már új értékek kezdik el átvenni a korábbiak helyét. Manapság inkább arról szól, hogy egy közösség együtt ünnepel és jót mulatnak, táncolnak, beszélgetnek, kocsikáznak.

Szüreti felvonulás Lajosmizsén

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A szüreti felvonulások a közösségeket építik

Ezen kívül pedig természetesen a magyar hagyományok is nagy szerepet kapnak a felvonuláson, ahol gyakran magyar népviseletben, népdalokat és régi mulatós zenéket énekel az összegyűlt közösség. Ma már turisztikai látványosság is a szüreti felvonulás, ahol a külföldiek kaphatnak egy kis betekintést a magyar szokásokba.

Ezt az átalakulási folyamatot lehetne úgy értelmezni, hogy a régi értékek lassan elvesznek. Véleményem szerint viszont azok csak kiegészülnek olyan szokásokkal, amelyekre manapság nagyon is szükség van. Egy olyan világban, ahol az emberek végtelenül elhidegültek egymástól, és a közösségi lét teljesen háttérbe szorul kifejezetten fontos, hogy legalább évente egy pár hasonló összejövetel alkalmával felfrissülhessünk egy igazán jó hangulatú közösségi program segítségével. Tehát szerintem nem minden változás rossz, azok közül, ami elsőre talán annak tűnhet.