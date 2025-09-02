szeptember 2., kedd

3 órája

Nemzeti büszkeségünk a világ legnagyobb színpadán győzött

Címkék#jegyzet#Szoboszlai Dominik#Liverpool

Kevés olyan pillanat van, amikor egyszerre találkozik a világméretű figyelem és a nemzeti büszkeség. Szoboszlai Dominik vasárnapi találata ilyen volt: egy Liverpool–Arsenal rangadó, amelyet százmilliók követtek világszerte, és amelyen a magyar válogatott kapitánya Puskás-díjra érdemes bombagólt lőtt.

Vizi Zalán

Tegyük ezt kontextusba. Szoboszlai Dominik ugyanis nem akármilyen színpadon tündökölt – ezt lehet, hogy már mondani sem kell, de azért magyarként jó érzés tudni. A Liverpool mérkőzései ugyanis a legnézettebb futballmérkőzések közé tartoznak világszerte:

Szoboszlai Dominik nem akármilyen színpadon tündökölt
Egy világbajnok és a világ egyik legnépszerűbb játékosa engedte át a labdát Szoboszlainak
Fotó: AFP
  • becslések szerint a vasárnapi Liverpool-Arsenal meccset több mint egy milliárd ember nézte a világ 180 országában.
  • A Liverpoolt a közösségi médián keresztül 200 millióan követik.
  • A csapat videói több mint 11,9 milliárd megtekintést generáltak egyetlen szezon alatt.

Egy világbajnok és a világ egyik legnépszerűbb játékosa engedte át a labdát Szoboszlainak

A távoli góljairól híres argentin világbajnok, Mac Allister, valamint Afrika hőse, mára már a Liverpool legendájának számító Mohamed Salah tanácskozott Szoboszlaival azon, hogy mi legyen azzal a szabadrúgással. – Megfogtam a labdát és tudtam, hogy elrúgom – nyilatkozta a meccs után a Spíler TV-nek a magyar játékos. A gól után a Sky Sports és a BBC riporterei és újságírói is szinte elvesztették a szavukat, a közösségi médiát pedig percek alatt elárasztották a gólismétlések és a rajongói reakciók.

Szoboszlai az ősz talán legfontosabb meccsén varázsolt

A szakértők egyöntetű véleménye, hogy a legnézettebb fociliga, az angol bajnokság aranyérme a Liverpool-Arsenal kettős között dőlhet el. Nos, a két csapat vasárnap 82 percig nem is bírt egymással, majd jött Szoboszlai durranása. Messze még a bajnokság vége, de egy-egy ilyen gól lehet a mérleg nyelve! És ezt magyarként csak élvezni lehet!

 

 

