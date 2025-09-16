Gyömbérshot Szent-Györgyi Albert ajánlásával

132 éve született Szent-Györgyi Albert, a magyar tudomány egyik legnagyobb alakja, aki a C-vitamin felfedezésével világhírnevet szerzett, és milliók egészségét óvta meg. Ahogy erre a zseniális kutatóra emlékezünk, eszünkbe juthat az is, mennyire fontos odafigyelni a szervezetünk erősítésére – különösen most, hogy nyakunkon az ősz, a hűvös reggelek és a náthaszezon. A vitaminok pótlása ilyenkor nem luxus, nem javaslat, hanem szükséglet: én például a gyömbérshotra esküszöm, ami egy kis természetes immunlöketként minden kortyban emlékeztet arra, hogy az egészség igazi érték – ahogy azt Szent-Györgyi is hirdette.

Gyömbérshot a vitamin pótlásáért

