Korábban mindig sportos család voltunk, biciklivel mentünk iskolába, mivel nem volt kocsink, így nagyon sok helyre két keréken jutottunk el. A sportolás így a mindennapjaim része volt.

A sportolás a test és a lélek épségét is szolgálja

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Komoly betegség kapujából fordultam vissza

Akkor kezdődtek a problémák, amikor elköltöztem otthonról, és már én döntöttem el, hogy mit eszek és mennyit mozgok, autót is vettünk. Elkezdtem mindenhova autóval járni, és lusta voltam főzni, így sokszor rendeltem gyorsételeket és sok-sok desszertet mellé. Hamar meg is lett a hatása, hiszen egyszer csak kezdtek rám kicsik lenni a nadrágjaim és a pólóim is. Mikor ráálltam a mérlegre 15 kilóval többet mutatott, mint korábban. Aztán később az egyik betegségemmel orvoshoz kellett fordulnom, akinek gyanús lett a gyors hízásom. A vizsgálatok kimutatták, hogy szinte a legmagasabb szintű inzulinrezisztenciám van, ami már a cukorbetegség előtti fázis.

A sportolás kiegyensúlyozattabbá tett

Azóta teljesen megváltoztattam az életmódom, nem eszek cukrot és semmilyen gyorsételt, vagy bármi hasonlóan károsat, mellette rendszeresen sportolok, amivel két hónap alatt azt a 15 kilót le is tudtam adni, és sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, ezt a hozzátartozóim is aláírnák. Nem sok választott el attól, hogy cukorbeteg legyek, és ha véletlen pont nem veszi észre az orvos a betegséget, akkor ma már lehet, hogy naponta kellene szúrnom magam, mint a cukorbetegeknek. Nem lehet elhanyagolni a sportolást, akkor sem, ha nem tűnik olyan fontosnak, mert létfontosságú tevékenység.