Sós vagy édes?

Egyik este, kicsit megkésve kapcsoltam vacsoraügyben, ezért kitaláltam, hogy villámgyorsan főzök egy tésztát. Semmi extra, csak víz, só, tészta, majd rá egy kis sajt, tejföl, esetleg túró – mi baj lehet? Nagy lendülettel sóztam is a vizet… csakhogy a cukros dobozt kaptam le a polcról. Gyanús volt, hogy a víz furcsán bugyog, de persze magabiztosan legyintettem, biztos a fazék hibája. Mikor kész lett, büszkén kóstoltam, és rájöttem: életem első édes tésztáját sikerült megalkotnom, teljesen véletlenül. Azóta a család csak annyit kérdez vacsora előtt: „Na, ma sós vagy cukros lesz?” Még jó, hogy a túrós tészta édesen is is kiváló, de sajtot nem érdemes tenni rá.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció