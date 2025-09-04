szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Sós vagy édes?

Maksa Balázs

Egyik este, kicsit megkésve kapcsoltam vacsoraügyben, ezért kitaláltam, hogy villámgyorsan főzök egy tésztát. Semmi extra, csak víz, só, tészta, majd rá egy kis sajt, tejföl, esetleg túró – mi baj lehet? Nagy lendülettel sóztam is a vizet… csakhogy a cukros dobozt kaptam le a polcról. Gyanús volt, hogy a víz furcsán bugyog, de persze magabiztosan legyintettem, biztos a fazék hibája. Mikor kész lett, büszkén kóstoltam, és rájöttem: életem első édes tésztáját sikerült megalkotnom, teljesen véletlenül. Azóta a család csak annyit kérdez vacsora előtt: „Na, ma sós vagy cukros lesz?” Még jó, hogy a túrós tészta édesen is is kiváló, de sajtot nem érdemes tenni rá.

Sós vagy édes?
A víz furcsán bugyog, de persze magabiztosan legyintettem, biztos a fazék hibája...
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

Címkék#sós#vacsora#édes#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu