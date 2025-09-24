szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Búcsú egy művésztől, aki egyediséggel festette meg a világot

Digner Brigitta

Megrendülve olvastam a hírt Sajdik Ferenc haláláról. Mindig is nagy csodálattal néztem a munkásságára. Szórakoztató figurái egy szerethető világot teremtettek a képernyőn és a mesekönyvekben. Művészete játékos volt, mégis mély. Igazi mestere volt a komikus ábrázolásnak. Gyerekként Pom Pom, Gombóc Artúr, A nagy ho-ho-horgász mind-mind olyan mesék voltak számomra, amikbe beleszerettem, és aminek szereplői humorukkal, kedvességükkel és karakterükkel örökre a szívembe lopták magukat. Sajdik Ferenc rajzai generációkat kötöttek össze, és ma is ugyanúgy mosolyt csalnak az arcunkra. Köszönjük neki a csodát, amit grafikáin keresztül adott. Hiányozni fog.

Elhunyt Sajdik Ferenc
Búcsú egy művésztől, aki mesékkel festette meg a világot
Fotó: Kállai Márton / Forrás: Szabad Föld

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Címkék#Sajdik Ferenc#művészet#mese#gyász#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu