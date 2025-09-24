Búcsú egy művésztől, aki egyediséggel festette meg a világot

Megrendülve olvastam a hírt Sajdik Ferenc haláláról. Mindig is nagy csodálattal néztem a munkásságára. Szórakoztató figurái egy szerethető világot teremtettek a képernyőn és a mesekönyvekben. Művészete játékos volt, mégis mély. Igazi mestere volt a komikus ábrázolásnak. Gyerekként Pom Pom, Gombóc Artúr, A nagy ho-ho-horgász mind-mind olyan mesék voltak számomra, amikbe beleszerettem, és aminek szereplői humorukkal, kedvességükkel és karakterükkel örökre a szívembe lopták magukat. Sajdik Ferenc rajzai generációkat kötöttek össze, és ma is ugyanúgy mosolyt csalnak az arcunkra. Köszönjük neki a csodát, amit grafikáin keresztül adott. Hiányozni fog.

Búcsú egy művésztől, aki mesékkel festette meg a világot

Fotó: Kállai Márton / Forrás: Szabad Föld