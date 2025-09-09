Rollermentes nyugalom

Kecskeméten nap mint nap kerülgetem, sokszor imádkozva, az eszeveszetten száguldozó, felelőtlen rollereseket. Olaszországban, Milánóban járva meglepődve tapasztaltam, hogy alig látni rollereseket. Holott számos helyen működik központi rolleres stand. Az utakon azonban szinte csak kerékpárosok és nagy számban motorosok közlekedtek az autók között. Mondják az olaszokra, hogy nekik nem akkora érték az autó, nem számít, ha egymásnak koccan két autó. Ennek ellenére olyan szépen manővereztek a motorosok és bicajosok a főként kis méretű autók között, hogy öröm volt látni. A rolleresek egyáltalán nem hiányoztak az idilli olasz forgalomból, se a tereken, se az utakon.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció