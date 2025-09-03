A közlekedési szabályok nem dísznek vannak

Rolleresek sokaságát utálom. Alig akad olyan, aki szabálykövető, KRESZ-ismerettel rendelkező, felelősséggel suhanó. Rollerezni jó, a szabadság csodálatos érzését adja. De a tapasztalatom az, hogy gyerekek zöme és a felelőtlen felnőttek úgy csörtetnek át mindenen, mintha csak ők lennének az úton, a járdán, a kerékpárúton. Szerencsére van remény. Talán a sok rollerest ért baleset nyitogatja a szemeket. Ma mindenesetre pozitív esettel találkoztam. Autóval megálltam, mert láttam, hogy a zebrához közeledő rolleres srácoknak nincs szándékukban még csak lassítani sem. A hátsó srác viszont felém intett, jelezve, köszi, hogy figyelsz ránk.

Fotó: Illusztráció/MW-archív