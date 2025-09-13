Van valami egészen különleges abban, amikor egy régi íz hirtelen előbukkan a múltból, és egyetlen pillanat alatt visszarepít minket a gyerekkorunkba. Egy falat Korfu csoki, egy korty csatos üveges Bambi és máris ott állunk újra a nagyi konyhájában, vagy a sarki kisbolt előtt, zsebpénzzel a markunkban és csillogó szemmel. Az Auchan retró akciója nemcsak a polcokat töltötte meg klasszikus kedvencekkel, hanem az emlékeinket is: olvasóink kommentjei szinte áradtak a nosztalgiától. Volt, aki a négercsókot emlegette, más a jéghideg zacskós kakaót – és mindannyiukban közös, hogy ezek az ízek örökre összekötnek bennünket.

Egy falat retró és máris újra gyereknek érezzük magunkat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció