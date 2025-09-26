Pumpkin spice: az ősz kötelező vallása

Minden évben meglepődöm, mi mindent sikerül ezzel az ízzel ellátni. Pumpkin spice latte? Oké. Muffin? Naná. De pumpkin spice grillsajt? Szájfény? Parfüm? Már csak idő kérdése, mikor jelenik meg a pumpkin spice mosópor, ami után a ruháid is fahéjillatban libbennek. És persze mindenki úgy tesz, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Aki nem ismeri, annak csak annyit mondanak: „hahó, te hol élsz, egy barlangban?”

Pumpkin spice – az ősz íze

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Pumpkin spice minden mennyiségben

Bevallom, én rajongok érte. De ha letesznek elém egy pumpkin spice lattét és egy mézeskalácsos verziót, valószínűleg nem mennék át a vakteszten. Nagyjából ugyanaz a fahéj-szegfűszeg-kardamom csomag, csak másik szezonhoz van csomagolva. Karácsonykor mézeskalács, ősszel pumpkin spice, tavaszra talán kitalálják a „rügy-vaníliát”, nyárra meg a „dinnye-capuccinót”.

Mégis, a pumpkin spice valahogy több, mint íz. Ez egy őszi identitás. Egy mágikus fűszer, amitől úgy érzed, mintha a Netflix-sorozatban te lennél a főszereplő, aki kötött pulcsiban, plédbe csavarva filozofál a lehulló levelek alatt. Ha ősz, akkor pumpkin spice. És kész.

Szóval igen, lehet, hogy túl van tolva. Lehet, hogy kicsit giccs. De amíg nem létezik kovászos uborkás latte, addig inkább legyünk hálásak érte.