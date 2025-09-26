szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

2 órája

Pumpkin spice: az ősz kötelező vallása

Címkék#ősz#jegyzet#sütőtök

A pumpkin spice olyan, mint az ősz hivatalos himnusza, csak énekelni nem lehet, maximum kortyolni. Nyáron minden a pisztáciáról szól, de ahogy az első falevél lehullik, máris mindenhol ott kísért ez a narancssárgás-barna varázspor. Komolyan, ha lenne pumpkin spice-oltás, az emberek sorban állnának érte a gyógyszertár előtt, termoszokkal felszerelkezve, hogy elvitelre is kérjenek.

Orosz Fanni Flóra

Minden évben meglepődöm, mi mindent sikerül ezzel az ízzel ellátni. Pumpkin spice latte? Oké. Muffin? Naná. De pumpkin spice grillsajt? Szájfény? Parfüm? Már csak idő kérdése, mikor jelenik meg a pumpkin spice mosópor, ami után a ruháid is fahéjillatban libbennek. És persze mindenki úgy tesz, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Aki nem ismeri, annak csak annyit mondanak: „hahó, te hol élsz, egy barlangban?”

Pumpkin spice minden mennyiségben,
Pumpkin spice – az ősz íze
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Pumpkin spice minden mennyiségben

Bevallom, én rajongok érte. De ha letesznek elém egy pumpkin spice lattét és egy mézeskalácsos verziót, valószínűleg nem mennék át a vakteszten. Nagyjából ugyanaz a fahéj-szegfűszeg-kardamom csomag, csak másik szezonhoz van csomagolva. Karácsonykor mézeskalács, ősszel pumpkin spice, tavaszra talán kitalálják a „rügy-vaníliát”, nyárra meg a „dinnye-capuccinót”.

Mégis, a pumpkin spice valahogy több, mint íz. Ez egy őszi identitás. Egy mágikus fűszer, amitől úgy érzed, mintha a Netflix-sorozatban te lennél a főszereplő, aki kötött pulcsiban, plédbe csavarva filozofál a lehulló levelek alatt. Ha ősz, akkor pumpkin spice. És kész.

Szóval igen, lehet, hogy túl van tolva. Lehet, hogy kicsit giccs. De amíg nem létezik kovászos uborkás latte, addig inkább legyünk hálásak érte.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu