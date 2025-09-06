szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

2 órája

Közös nosztalgiázás helyett pelenkázás, nagyot fordult velem a világ

Címkék#baba#pelenkázás#jegyzet#osztálytárs

A gyereknevelés és a munka mellett más a tempó az életemben, mások a küzdelmek. Ma lenne az ötéves gimnáziumi osztálytalálkozóm, de sajnos nem tudok ott lenni.

Orosz Fanni Flóra

Ma este a volt osztálytársaim újra találkoznak, öt év telt el a gimnázium befejezése óta. Szerettem volna ott lenni az osztálytalálkozón, de az élet most másfelé sodort. A gyereknevelés és a munka mellett örülök, ha jut időm kitakarítani a házat, elmosogatni, vagy egyszerűen csak aludni pár órát. Sokszor érzem úgy, hogy bárhogy igyekszem, időről időre kudarcot vallok.

Gimnáziumi osztálytalálkozó helyett gyereknevelés
Gimnáziumi osztálytalálkozó helyett gyereknevelés
Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Az osztálytalálkozó felidézi a gondtalan éveket

Ilyenkor visszagondolok arra, milyen egyszerűnek tűnt minden a gimnázium évei alatt. Akkor azt hittem, a korán kelés, a mindennapi tanulás és a röpdolgozatok okozta stressz a legnagyobb kihívás. Ma már szinte mosolygok azon, hogy mennyire szenvedtem egy-egy kettes vagy hármas miatt, miközben nem is készültem az órákra. Akkoriban nem értettem, mennyire gondtalan korszak volt ez, most pedig, amikor éjszakákba nyúlóan dolgozom, miután a kisbabám elaludt, sokszor visszasírom.

Az életem ma olyan, mint egy soha véget nem érő maraton. Néha sprintnek érzem, amit a középiskolában sem szerettem. Mégis tudom: ennek a hajtásnak most értelme van. A gimnázium élményei emlékként maradnak, de az élet valódi leckéit most tanulom, a munka és a gyereknevelés mindennapjaiban.

És bár most nem tudok ott lenni az osztálytalálkozón, a szívemmel mégis ott leszek. A közös emlékek, a régi nevetések és a fiatalság gondtalansága mind velem maradnak. Talán épp ezek adnak erőt most, amikor a felnőtt élet terhei alatt néha összeroskadnék, mert tudom, hogy volt egyszer egy könnyedebb időszak, és egyszer majd újra eljönnek a lazább napok is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu