Közös nosztalgiázás helyett pelenkázás, nagyot fordult velem a világ

Ma este a volt osztálytársaim újra találkoznak, öt év telt el a gimnázium befejezése óta. Szerettem volna ott lenni az osztálytalálkozón, de az élet most másfelé sodort. A gyereknevelés és a munka mellett örülök, ha jut időm kitakarítani a házat, elmosogatni, vagy egyszerűen csak aludni pár órát. Sokszor érzem úgy, hogy bárhogy igyekszem, időről időre kudarcot vallok.

Gimnáziumi osztálytalálkozó helyett gyereknevelés

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Az osztálytalálkozó felidézi a gondtalan éveket

Ilyenkor visszagondolok arra, milyen egyszerűnek tűnt minden a gimnázium évei alatt. Akkor azt hittem, a korán kelés, a mindennapi tanulás és a röpdolgozatok okozta stressz a legnagyobb kihívás. Ma már szinte mosolygok azon, hogy mennyire szenvedtem egy-egy kettes vagy hármas miatt, miközben nem is készültem az órákra. Akkoriban nem értettem, mennyire gondtalan korszak volt ez, most pedig, amikor éjszakákba nyúlóan dolgozom, miután a kisbabám elaludt, sokszor visszasírom.

Az életem ma olyan, mint egy soha véget nem érő maraton. Néha sprintnek érzem, amit a középiskolában sem szerettem. Mégis tudom: ennek a hajtásnak most értelme van. A gimnázium élményei emlékként maradnak, de az élet valódi leckéit most tanulom, a munka és a gyereknevelés mindennapjaiban.

És bár most nem tudok ott lenni az osztálytalálkozón, a szívemmel mégis ott leszek. A közös emlékek, a régi nevetések és a fiatalság gondtalansága mind velem maradnak. Talán épp ezek adnak erőt most, amikor a felnőtt élet terhei alatt néha összeroskadnék, mert tudom, hogy volt egyszer egy könnyedebb időszak, és egyszer majd újra eljönnek a lazább napok is.