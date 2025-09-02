szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Kopogtat az ősz, de a nyár még nem nyitott ajtót

Mester-Horváth Nikolett

Bár a naptár szerint beköszöntött az ősz, az időjárás egyelőre a nyárban ragadt. A magam részéről ezt egy cseppet sem bánom, mert különlegessé teszi a szeptember elejét a nyári idő. Még élvezhetjük a napsugarak melegét, a lengébb ruhák könnyedségét, miközben a hétköznapi teendők szintjén a többségünk visszatért a szokásos rutinokhoz. Az, hogy elmaradt az éles váltás, lehetőséget ad a lassú átmenetre, ami segít jobban értékelni a nyári élményeket és nyitott szívvel fogadni az őszi tapasztalatokat. A lassabb folyamat számomra azt üzeni, ne rohanjunk sehova, élvezzük azt, ami éppen van, mert áldás, ha nem múlik el túl gyorsan.

őszi falevelek
Lassan eltűnnek a zöld levelek a fákról
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

 

