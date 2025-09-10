szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Itt van az ősz, itt van újra!

Orosz Fanni Flóra

Minden évszaknak megvan a maga varázsa, bevallom, egy kicsit örülök annak, hogy véget ért a nyár. Szeretem a napsütést, a strandolásokat és a nyüzsgést, de az utolsó hetek forrósága már kimerített. Most valami másra vágyom: enyhébb napokra, amikor nem kapkodva kell árnyékot keresni, hanem élvezhetem a friss levegőt. Várom, hogy a fák aranyba és vörösbe öltözzenek, és a levelek ropogjanak a lábam alatt egy hosszú séta közben. A fürdőruha és a strandtörölköző helyét most átveszi a túracipő és a hátizsák, a vízparti heverészés helyett pedig a kirándulások és a felfedező séták kerülnek előtérbe. 

itt asz ősz, vörösbe öltözik a természet,
Itt van az ősz, itt van újra!
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Címkék#ősz#túra#séta#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu