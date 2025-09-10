Minden évszaknak megvan a maga varázsa, bevallom, egy kicsit örülök annak, hogy véget ért a nyár. Szeretem a napsütést, a strandolásokat és a nyüzsgést, de az utolsó hetek forrósága már kimerített. Most valami másra vágyom: enyhébb napokra, amikor nem kapkodva kell árnyékot keresni, hanem élvezhetem a friss levegőt. Várom, hogy a fák aranyba és vörösbe öltözzenek, és a levelek ropogjanak a lábam alatt egy hosszú séta közben. A fürdőruha és a strandtörölköző helyét most átveszi a túracipő és a hátizsák, a vízparti heverészés helyett pedig a kirándulások és a felfedező séták kerülnek előtérbe.

Itt van az ősz, itt van újra!

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció