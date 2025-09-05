Legyünk mi a fény az őszben

Habár nekem az ősz a kedvenc évszakom, engem is sokszor lehangol a napfény hiánya, és arra ösztönöz, hogy az otthonom biztonságában rejtőzzek el a világ veszélyei elől. Persze nemcsak az ősz veheti el az ember jókedvét, hanem a legkisebb problémák is. Például, ha pont májkrémes kenyeret szeretnék enni, de az már épp elfogyott, vagy ha belerúgok izomból az ágy sarkába, és pont a lábam legérzékenyebb pontját ütöm be. Ha sok ilyen apróság történik egymás után, akkor ezek nagyobb frusztrációvá gyúródnak össze, és akkor a kelleténél hosszabb időre ronthatnak a kedvemen.

Az ősz sötét felhői sem foghatnak ki rajtunk!

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nemrég tudatosan is megfigyeltem ezt a folyamatot, és ilyen helyzetben visszagondoltam, hogy na akkor most mi is a probléma, és utána már csak nevetni tudtam magamon, hogy ezek az esetek bármennyire is befolyásoltak. De nemcsak ezeket a helyzeteket szeretném boldogabban kezelni, hanem a nagyobb kihívásokat is.

Praktikák, nem csak őszre!

Ilyen esetekre kitaláltam és kitapasztaltam, hogy mik segítenek eszembe juttatni, hogy mennyire szerencsés vagyok valójában. Legjobban az segít, ha megfogalmazok legalább három jó dolgot, ami aznap történt velem, és közben veszek egy-két mély levegőt. Ezután, ha van rá időm, egy pár percre felhívok valakit, akivel feltölt egy rövid beszélgetés, de a kedvjavító projekt enélkül is működni szokott. Ezen kívül a plusz egy tipp, ami életmentő lehet, az az evés szokott lenni, ami a legnehezebb dolgokon is minimum javít, vagy akár teljesen megoldja.