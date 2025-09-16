szeptember 16., kedd

„Szia Apa” – új módszerrel rémisztenek a csalók

A kiberbűnözők módszerei egyre kifinomultabbak, és sokszor a legváratlanabb helyzetekben próbálják becsapni áldozataikat. Családunk is új online csalásnak lett majdnem az áldozata. De szerencsére csak majdnem.

Vizi Zalán

Édesapám a minap kapott egy SMS-t, amely „Szia Apa” megszólítással indult, ám egy idegen telefonszámról érkezett. Ez az apróság már önmagában gyanús lehetett volna, de a történet tipikus példája annak, hogyan működik egy online csalás: az üzenetben az állt, hogy ellopták a fia telefonját – tehát az enyémet –, és az állítólagos „új készülékről” írt a feladó. A történet szerint éppen egy boltban álltam, de a vásárlás befejezéséhez hiányzott 50 ezer forint, amit egy linkre kattintva lehetett volna átutalni.

Az online csalások ellenszere: gyanakvónak kell lenni

Apám gyanakvó volt, felhívott engem. Igen ám, de pont nem tudtam felvenni, így már azon is elgondolkodott, valóban bajban lehetek. Szerencsére a feleségem már felvette apa hívását, így kiderült, csaló üzenettel próbálkoztak nála.  

Gondoljunk bele: hányan estek volna bele ebbe a csapdába, különösen idősebbek, akik nem mindig tudják megkülönböztetni a valóságot a kiberbűnözők mesterkedésétől. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint a legveszélyesebb fegyver az időnyomás és az érzelmi manipuláció – pontosan ezekre építenek a csalók.

A probléma nagyságát mutatja, hogy 2024-ben csak banki tranzakciós csalásokkal 25 milliárd forintot csaltak ki a magyaroktól a bűnözők. A szám önmagáért beszél. Nincs, aki ne lehetne célpont. Egyetlen kattintás vagy óvatlan pillanat is elég, hogy áldozattá váljunk, hacsak nem tesszük a biztonságot tudatosan a mindennapok részévé. Legyünk mindig gyanakvók!

 

 

